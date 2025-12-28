Google Haberler

Üç yıllık liderlik sona erdi! İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri...

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde son üç yıldır hakimiyetini sürdüren Avusturya'nın başkenti Viyana, bu yıl zirvedeki yerini kaybetti. Viyana, sağlık hizmetleri kategorisindeki başarısını korumasına rağmen istikrar parametresindeki puan kaybı nedeniyle ikinci sıraya gerilerken Kopenhag ise istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde aldığı 100 tam puanla listenin ilk sırasına yerleşti. Peki 2025'te dünyanın en yaşanabilir şehirleri hangileri oldu? İşte EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre ilk 10 şehir…

Damla Kaya
1. Kopenhag - Danimarka

Sıralama: 1
Endeks: 98,0
İstikrar: 100,0
Sağlık hizmetleri: 95,8
Kültür ve çevre: 95,4
Eğitim: 100,0
Altyapı: 100,0

2. Viyana - Avusturya

Sıralama: 2
Endeks: 97,1
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 93,5
Eğitim: 100,0
Altyapı: 100,0

3. Zürih - İsviçre

Sıralama: 2
Endeks: 97,1
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 96,3
Eğitim: 100,0
Altyapı: 96,4

4. Melbourne - Avustralya

Sıralama: 4
Endeks: 97,0
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 95,8
Eğitim: 100,0
Altyapı: 96,4

5. Cenevre - İsviçre

Sıralama: 5
Endeks: 96,8
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 94,9
Eğitim: 100,0
Altyapı: 96,4

6. Sydney - Avustralya

Sıralama: 6
Endeks: 96,6
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 94,4
Eğitim: 100,0
Altyapı: 96,4

7. Osaka - Japonya

Sıralama: 7
Endeks: 96,0
İstikrar: 100,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 86,8
Eğitim: 100,0
Altyapı: 96,4

8. Auckland - Yeni Zelanda

Sıralama: 7
Endeks: 96,0
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 95,8
Kültür ve çevre: 97,9
Eğitim: 100,0
Altyapı: 92,9

9. Adelaide - Avustralya

Sıralama: 9
Endeks: 95,9
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 100,0
Kültür ve çevre: 91,4
Eğitim: 100,0
Altyapı: 96,4

10. Vancouver - Kanada

Sıralama: 10
Endeks: 95,8
İstikrar: 95,0
Sağlık hizmetleri: 95,8
Kültür ve çevre: 97,2
Eğitim: 100,0
Altyapı: 92,9

