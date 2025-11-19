Ukrayna lideri Zelenskiy’den Anıtkabir’e anlamlı ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara temasları kapsamında Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu. Zelenskiy, ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve liderler çalışma yemeği sonrası ortak açıklama yapacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’daki programı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.
Zelenskiy, beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’nin önünden yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı.
Burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Zelenskiy, ardından kısa bir saygı duruşunda bulundu.
Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum başta olmak üzere çeşitli başlıklarda temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Zelenskiy, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
Liderlerin çalışma yemeğinin ardından ortak bir basın açıklaması yapmaları bekleniyor.
İki liderin toplantısında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusu masaya yatırılacak.