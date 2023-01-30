Ukrayna topçu birlikleri, Donetsk cephesindeki en yoğun savaş faaliyetini yürütüyor
Ukrayna'da 11 ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde topçu sistemleri aktif olarak kullanılıyor.
Ukrayna'da Rusya-Ukrayna Savaşı 11 ayı aşkın süredir devam ediyor.
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En sıcak çatışmalar, Donetsk bölgesinde yaşanıyor.
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Donetsk bölgesinde topçu sistemleri aktif olarak kullanılıyor.
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Her iki ordu da savaş uçakları, helikopterler, tank ve zırhlı araçlar kullanıyor.
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