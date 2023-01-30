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  4. Ukrayna topçu birlikleri, Donetsk cephesindeki en yoğun savaş faaliyetini yürütüyor

Ukrayna topçu birlikleri, Donetsk cephesindeki en yoğun savaş faaliyetini yürütüyor

Ukrayna'da 11 ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde topçu sistemleri aktif olarak kullanılıyor.

Ukrayna'da Rusya-Ukrayna Savaşı 11 ayı aşkın süredir devam ediyor. 

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En sıcak çatışmalar, Donetsk bölgesinde yaşanıyor. 

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 Donetsk bölgesinde topçu sistemleri aktif olarak kullanılıyor.

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Her iki ordu da savaş uçakları, helikopterler, tank ve zırhlı araçlar kullanıyor. 

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