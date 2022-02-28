Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah sağlayan ülkeler NATO üyesi ülkeler, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği de 450 milyon Euro değerinde silah desteği, 50 milyon Euro değerinde koruyucu ekipman yardımı yapacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun 5. gününe girildi. NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı. 1 | 16

NATO ülkeleri, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon Euro değerinde silah desteği, 50 milyon Euro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti. 2 | 16

AB'nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu. 3 | 16