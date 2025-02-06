Ülke ülke listelendi: Nüfusları belli oldu! Türkiye'de en çok hangi milletten yabancı var?
TÜİK, 2024 yılına dair adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini açıkladı. Böylece nüfusa yönelik pek çok veri belli olurken Türkiye'deki yabancı sayısına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre 2024'te Türkiye'deki yabancı milletli kişi sayısı 2023 yılına göre 89 bin 996 azaldı. Peki Türkiye'de en çok hangi ülkeden yabancı kişiler bulunuyor? İşte Türkiye'de en çok nüfusa sahip 20 ülke...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıkladı.
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2024 yılında Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu.
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Peki Türkiye'dek yabancı nüfus en çok hangi millet ve ülkedeki vatandaşlar tarafından oluşuyor? İşte ülke ülke Türkiye'de en çok bulunan vatandaşı bulunan ülkeler ve popülasyonları...
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YUNANİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 496
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