Ülke ülke listelendi: Nüfusları belli oldu! Türkiye'de en çok hangi milletten yabancı var?

2024 yılında Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu.

Peki Türkiye'dek yabancı nüfus en çok hangi millet ve ülkedeki vatandaşlar tarafından oluşuyor? İşte ülke ülke Türkiye'de en çok bulunan vatandaşı bulunan ülkeler ve popülasyonları...