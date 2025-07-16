Üniversite 2025 sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edilecek. Her ne kadar ÖSYM zaman zaman sonuçları erken açıklamış olsa da bu durum oldukça nadir yaşanıyor. Adaylar, sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek