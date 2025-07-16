Üniversite 2025 sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Üniversite sınav sonuç tarihi yaklaşıyor. Git gide sabırsızlık artarken sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu... Erken açıklanma ihtimaline karşın "YKS sonuçları açıklandı mı" sorusu sıklaşıyor. İşte ayrıntılar...
Üniversite adaylarının heyecanı giderek artıyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Bekleyiş uzadıkça "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu arama listelerinde üst sıralara tırmanıyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edilecek. Her ne kadar ÖSYM zaman zaman sonuçları erken açıklamış olsa da bu durum oldukça nadir yaşanıyor. Adaylar, sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...