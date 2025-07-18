2025 YKS sonuçlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Hayalini kurduğu mesleği yapmak isteyenler ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu ivedilikle bekliyor. Tarih araştırması sürerken en çok gündem olan soru "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte beklentiler... 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçlarının, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda nadiren de olsa sonuçların planlanan tarihten önce açıklandığı durumlar yaşanmıştı. Şu an itibarıyla sonuçların erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. YKS sonuçları, açıklanır açıklanmaz adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. 2 | 3