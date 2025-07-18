ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ: 2025 YKS sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanıyor?
Sırf üniversite adayları değil aileler de YKS sınav sonuç tarihine odaklanmış durumda... Takvime göre 2025 üniversite sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak. Tarih yaklaşıyor, heyecan ve sabırsızlık artıyor. Peki sonuçlar erken açıklanır m?
2025 YKS sonuçlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Hayalini kurduğu mesleği yapmak isteyenler ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu ivedilikle bekliyor. Tarih araştırması sürerken en çok gündem olan soru "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte beklentiler...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçlarının, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda nadiren de olsa sonuçların planlanan tarihten önce açıklandığı durumlar yaşanmıştı. Şu an itibarıyla sonuçların erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS sonuçları, açıklanır açıklanmaz adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...