Üniversite sınav sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavları, 21-22 Haziran'da gerçekleşti. Üniversite adayları, soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile birlikte yapılan netler hesaplansa da kesin sonuç için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Tarih konusunda tereddüt yaşayanlar veya tarihi henüz bilmeyenler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte yanıtı...
YKS sonuç tarihi için araştırmalar sürüyor. ÖSYM'nin 2025 takvimini ve 2025 YKS kılavuzunu incelemeler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte üniversite sınav sonuç tarihi bilgisi...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...