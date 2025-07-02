Üniversite sınav sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi için araştırmalar sürüyor. ÖSYM'nin 2025 takvimini ve 2025 YKS kılavuzunu incelemeler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte üniversite sınav sonuç tarihi bilgisi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.