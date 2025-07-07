Üniversite sınav sonuçları 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...
Yüz binlerce üniversite adayının gündeminde YKS sonuç tarihi ilk sırada yer alıyor. Günler ilerliyor, tarihler yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Sonuç tarihi daha evvel ÖSYM'nin 2025 takviminde ve YKS 2025 kılavuzunda yer aldı. Bu tarihi bilmeyenler ya da unutanlar şimdi "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
YKS sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. Soru ve cevap anahtarı sonrası çıkarım yapanlar kesin sonuçları bekliyor. Hayalindeki üniversite için emek sarf eden yüz binlerce kişinin heyecanı artarken "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...