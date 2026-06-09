Üniversite sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM üzerinden ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2026 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “(ÖSYM TARAFINDAN 2026 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM VE AÇIKLAMALAR” Millî Eğitim Bakanlığının https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_11/26164023_2026_yks.pdf internet adresinden yayımlandı.