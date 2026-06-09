Üniversite sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM üzerinden ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Güzel bir üniversite milyonların hayallerini süslüyor. Milyonlar da yeni eğitim sezonu boyunca gece gündüz demeden YKS hazırlıklarını sürdürdü. Adayların gündeminde bu hafta YKS sınav giriş belgesi var. Sınava girecekler, sınav yerlerini öğrenmek için can atarken tekrar eden soru "YKS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.
YKS sınav giriş belgeleri için heyecan dorukta... ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları anlık olarak kontrol ediliyor. Deyim yerindeyse sınav yerlerinin duyurusu eli kulağında... Hal böyle olunca "YKS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu da peş peşe geliyor.
2026 YKS sınav giriş belgesi erken açıklanır mı?
ÖSYM zaman zaman yoğunluğun önüne geçmek için sınav yerlerini erkenden ilan ediyor. Bu yıl yapılacak YKS'de bu uygulama gerçekleşir mi henüz bilinmiyor. Normal şartlarda YKS sınav yerlerinin 10 Haziran'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alacak.
Sınavda hangi testler yer alacak?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2026 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “(ÖSYM TARAFINDAN 2026 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM VE AÇIKLAMALAR” Millî Eğitim Bakanlığının https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_11/26164023_2026_yks.pdf internet adresinden yayımlandı.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2026-AYT ve/veya 2026-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunlu.