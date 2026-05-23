Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Gazeteci Mirgün Cabas gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “ünlülere yönelik uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mirgün Cabas bugün gözaltına alındı. Cabas’ın, babasının cenaze işlemleri nedeniyle operasyon günü gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul’da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında kamuoyunda tanınan isimlerin evlerinde arama yapılırken, operasyon magazin ve medya dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Mirgün Cabas’ın, operasyon günü babasının vefatı nedeniyle İzmir’de bulunduğu öğrenilmişti. Bu nedenle savcılık tarafından defin işlemleri için ek süre tanındığı belirtildi.

Cabas, operasyon haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmada adının geçtiğini basından öğrendiğini ifade etmişti.

Gazeteci Mirgün Cabas paylaşımında, babasını kaybettiğini ve cenaze işlemleri nedeniyle İzmir’de bulunduğunu belirterek, avukatlarının soruşturma makamlarıyla görüştüğünü söylemişti. 

Cabas açıklamasında, bilgi sahibi olduktan sonra gerekli adımları atacağını ifade etmiş ve kamuoyuna “Merak etmeyin” mesajı vermişti.

Soruşturma kapsamında verilen sürenin ardından Mirgün Cabas’ın bugün gözaltına alındığı öğrenildi.

