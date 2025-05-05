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Unutulmaz tarihte nikah yoğunluğu: 05.05.2025’te çiftler 'Evet' dedi

Unutulmaz bir tarihte evlenmek isteyen çiftler bugün nikah salonlarını doldurdu. Nikah memurları bugün cübbelerini hiç çıkarmadıklarını söylerken; 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu almak için uğraştı. Birçok şehirde nikah salonlarında yoğunluk oluştu.

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Unutulmaz tarihte nikah yoğunluğu: 05.05.2025’te çiftler 'Evet' dedi - Resim: 1

Tarihlerin 05.05.2025'i göstermesiyle nikah salonlarındaki uzun mesai başladı. Birçok çift bu unutulmaz günde evlenmek için aylar öncesinden randevu aldı.

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Unutulmaz tarihte nikah yoğunluğu: 05.05.2025’te çiftler 'Evet' dedi - Resim: 2

Bugün evlenmek isteyenler, nikah salonlarında büyük yoğunluk oluşturdu. 

Nikah masa gün içinde hiç boş kalmadı. Yoğun mesaiden dolayı nikah memurları cübbelerine çıkarmaya dahi vakit bulamadı.

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Unutulmaz tarihte nikah yoğunluğu: 05.05.2025’te çiftler 'Evet' dedi - Resim: 3

Bugün sadece Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 22 çiftin nikahı kıyıldı.

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Unutulmaz tarihte nikah yoğunluğu: 05.05.2025’te çiftler 'Evet' dedi - Resim: 4

Birçok çift, aylar öncesinden gelmelerine rağmen bugün için zor randevu bulduklarını kaydetti.

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