Unutulmaz tarihte nikah yoğunluğu: 05.05.2025’te çiftler 'Evet' dedi
Unutulmaz bir tarihte evlenmek isteyen çiftler bugün nikah salonlarını doldurdu. Nikah memurları bugün cübbelerini hiç çıkarmadıklarını söylerken; 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu almak için uğraştı. Birçok şehirde nikah salonlarında yoğunluk oluştu.
Tarihlerin 05.05.2025'i göstermesiyle nikah salonlarındaki uzun mesai başladı. Birçok çift bu unutulmaz günde evlenmek için aylar öncesinden randevu aldı.
Bugün evlenmek isteyenler, nikah salonlarında büyük yoğunluk oluşturdu.
Nikah masa gün içinde hiç boş kalmadı. Yoğun mesaiden dolayı nikah memurları cübbelerine çıkarmaya dahi vakit bulamadı.
Bugün sadece Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 22 çiftin nikahı kıyıldı.
Birçok çift, aylar öncesinden gelmelerine rağmen bugün için zor randevu bulduklarını kaydetti.