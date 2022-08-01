Üreticiyle tüketiciyi buluşturan pazar

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tarımsal üretiminin artırılması, üreticinin korunması ve kentin tarımsal alanda marka haline getirilmesi için hizmete alınan Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçiyi menun etti.

Her gün burada ticaret yapan çiftçileri görmenin, ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini aktaran Yüce, "Çiftçimiz bu merkezde ürününü pazara indirebileceği gibi ayrıca inşa edeceğimiz soğuk hava depolarında düzenli ve sağlıklı şekilde ürününü depolayabilecek ve yılın 12 ayı, ürününü zarar etmeden taze şekilde muhafaza edip satabilecek. Şehrimize hayırlı olmasını, esnafımıza bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.