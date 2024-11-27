Usulsüzlük diz boyu... Hamburgerde tek tırnaklı eti skandalı! (26-27 Kasım Taklit ve Tağşiş Listesi)
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, 26 Kasım tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesiyle uygunsuz ürün ve usulsüzlük yapan firmaları kamuoyuyla paylaştı. Şimdiye dek sucuktan pastırmaya, etten süte, baharatlardan süt ürünlerinde kadar pek çok mide bulandırıcı usulsüzlük gün yüzüne çıkarılırken son açıklamada, tek tırnaklı eti tespit edilen hamburger eti ifşa edildi. İşte 26-27 Kasım tarihli güncel taklit veya tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ve gıda güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerde uygunsuz bulunan ürünleri ve firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
Son denetimde neler tespit edildi?
26 Kasım 2024 tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi yayımlandı. Bakanlık, özellikle zeytinyağı ürünlerinde "tohum yağı karıştırılması" sebebiyle birçok ürünü uygunsuz buldu. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise hamburger etinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. İfşa edilen firmalar ve ürünler, halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
5996 Sayılı Kanun’un önemi
Bakanlık, 5996 Sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına dayanarak uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip. Bu kanun, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim ve şeffaflığı artırmayı hedefliyor.
Tek tırnaklı hayvan nedir? (Tek tırnaklı hayvanlar hangileri?)
at, eşek, katır gibi hayvanların etini ifade eden bir terimdir. Bu hayvanlar biyolojik olarak "tek tırnaklılar" sınıfına girer. Tarım ve hayvancılıkta genelde et üretimi için kullanılmayan bu hayvanların eti, bazı durumlarda bilinçsiz veya yasadışı bir şekilde gıda üretiminde yer alabilir. Özellikle taklit ve tağşiş olaylarında, bu tür etlerin başka hayvan etleriyle karıştırıldığı tespit edilebilir.