Usulsüzlük diz boyu... Hamburgerde tek tırnaklı eti skandalı! (26-27 Kasım Taklit ve Tağşiş Listesi)

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ve gıda güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerde uygunsuz bulunan ürünleri ve firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. 1 | 17

Son denetimde neler tespit edildi? 26 Kasım 2024 tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi yayımlandı. Bakanlık, özellikle zeytinyağı ürünlerinde "tohum yağı karıştırılması" sebebiyle birçok ürünü uygunsuz buldu. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise hamburger etinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. İfşa edilen firmalar ve ürünler, halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. 2 | 17

5996 Sayılı Kanun’un önemi Bakanlık, 5996 Sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına dayanarak uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip. Bu kanun, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim ve şeffaflığı artırmayı hedefliyor. 3 | 17