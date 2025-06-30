Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması için getirilen UTTS uygulaması için artık sona gelindi. TTB takmayanlara 140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak isterken bugün en çok yöneltilen soru "UTTS uzatıldı mı" şeklinde... 1 | 3

UTTS uzatıldı mı? UTTS için bugün yeni bir açıklama yapılmadı. Bir kez uzatılan uygulamanın bugün uzatılması beklenmiyor. 2 | 3