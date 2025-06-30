UTTS uzatıldı mı? UTTS her araca zorunlu mu?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya alınan sistem olan UTTS için bugün son gün... Geçenlerde uzatılan konu hakkında bugün yeni bir gelişme olup olmadığı soruluyor. Araç sahipleri "UTTS uzatıldı mı" sorusunu peş peşe yöneltiyor.
Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması için getirilen UTTS uygulaması için artık sona gelindi. TTB takmayanlara 140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak isterken bugün en çok yöneltilen soru "UTTS uzatıldı mı" şeklinde...
UTTS uzatıldı mı?
UTTS için bugün yeni bir açıklama yapılmadı. Bir kez uzatılan uygulamanın bugün uzatılması beklenmiyor.
UTTS kapsamında belirlenen kurallara uymayan mükelleflere 7 bin TL ile 140 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanabiliyor. Kayıt yaptırmayanlara ise 7 bin ila 28 bin TL ceza kesilecek. Montaj süreci ve başvurular dijital ortamda, UTTS’nin internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Sisteme dahil edilen araçların akaryakıt alımları da ÖKC fişleriyle otomatik olarak UTTS’ye kaydediliyor.