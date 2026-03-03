Uyarılar dikkate alınmadı: Beşiktaş’ta metruk bina otomobilin üzerine çöktü

"Duvar bir ara sarkmaya başladı"

Mahalle sakini Mehmet Fikret Gençaslan, binanın duvarının önceden sarkmaya başladığını ifade ederek, "10 sene önce burası yıkıldı, inşaat yapılacaktı. Beklemeye aldılar. Duvar bir ara sarkmaya başladı. Bir de birkaç bir deprem gördükten sonra duvar sarktı ve ikaz da ettik, haber gönderdik ama kimsenin birbirinden haberi yokmuş. Bu bina 15 gün evveline kadar yıkılacak gibiydi. Birkaç arkadaş araba çekiyordu, dedik ki 'Çekmeyin araba, burası her an çökebilir' dedik ama kimse bizi dinlemedi.