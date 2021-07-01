Uygulama başladı: Beş soruda üçüncü doz aşılama süreci

Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çin'den 30 Aralık 2020'de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hemen ardından peyderpey 90 yaştan itibaren başlayarak vatandaşların aşılamasına geçilmişti. 11 Şubat'ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi.

"Hatırlatma" dozu olarak da adlandırılan üçüncü doz aşı uygulamasıyla ilgili merak edilenler 5 maddede derlendi.

1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?

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Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da "rapel" dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor.

COVID-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.