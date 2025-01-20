Uzaktan komutalı silah sistemi TRAKON, dron avına hazır

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ile donatılan TRAKON UKSS, özellikle C-UAS operasyonları kapsamında savunma yeteneklerini artırmak üzere tasarlandı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, dron tehditlerini ortadan kaldırmak için sahip oldukları yeteneklerle bir entegrasyon çalışması yaptı. Grup bünyesinde uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), robotik teknolojiler, otonom sistemler ve elektro-mekanik çözümler üzerine yoğunlaşan UNIROBOTICS'in bir süredir üzerinde çalıştığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (Counter-Unmanned Aerial Systems/C-UAS) testleri başarıyla tamamlandı.

Ortaya çıkan ileri teknoloji ürünü, kara ve deniz görevleri için kritik bir çözüm sunarak, farklı tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor. TRAKON, radar entegrasyonu sayesinde, farklı tiplerdeki dron tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesini başarılı bir şekilde ortaya koydu.

Farklı Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanan TRAKON, otomatik hedef takibi, angajman planlama ve gelişmiş atış kontrol sistemi gibi ileri yetenekler sunarak operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu özellikler, sistemin dinamik ve karmaşık ortamlarda hızlı ve hassas yanıt vermesini sağlıyor.