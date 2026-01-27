Uzman isim İstanbul için kar uyarısı yaptı: Gün vererek uyardı!
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da geçtiğimiz hafta kar yağışını beraberinde getirmişti. Kar yağışı kendini yağmura bırakırken 'İstanbul'a kar yağacak mı' sorusu yeniden gündeme geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için beklenen yeni kar yağışının tarihini verdi. İşte İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı o tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, İstanbul çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Geçtiğimiz hafta etkili olan ve şehri beyaza bürüyen kar yağışının ise ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Peki yeni kar yağışı İstanbul'da ne zaman etkil olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un yeni kar yağışının etkisi altına gireceğini açıkladı. Şen, kar yağışı için tarih verdi.
Prof. Dr. Şen, son günlerde etkili olan lodoslu ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar batı bölgelerde süreceğini, ancak ardından hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacağını açıkladı.
Şen’e göre, yaklaşık bir haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler nedeniyle lodos etkisini artırırken, bu durum hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batı kesimlerde hissedilmeye devam edecek. Ancak hafta sonu itibarıyla hava sistemlerinin yön değiştireceği ve kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağı belirtildi.
Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, pazar günü Trakya ile Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.
"Pazar ve pazartesi gececi İstanbul'a kar yağacak"
Şen paylaşımında, pazar gecesi ve pazartesi günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Anadolu’nun geniş bir bölümünde kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Uzman ismin paylaşımı şu şekilde:
"Hafta sonu itibarıyla sistemler kuzeyden gelmeye başlayacak ve sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Pazar günü Trakya ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Pazar gecesi ve pazartesi günü ise İstanbul dahil Marmara ve Anadolu genelinde kar yağışı görülebilir."