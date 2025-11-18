Uzmanlardan gıda zehirlenmesine karşı uyarı: Sokak lezzetlerinde neye dikkat etmeliyiz?
İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümü ile sonuçlanan zehirlenme vakası sonrası vatandaşlarda endişe arttı. Sokak lezzetlerinde neye dikkat edilmesi gerektiği sorgulanmaya başlandı. Uzmanlar sokak yemeklerinde dikkat edilmesi gerekenleri ve zehirlenme şüphesinde yapılması gerekenleri anlattı.
Uzmanlar, özellikle sokak lezzetleri tercih edilirken, tanınmayan veya güven vermeyen satıcılardan uzak durulması gerektiğini belirterek bozulmuş gıdaların nasıl anlaşılacağına dair önemli bilgiler paylaştı. AA muhabirleri, gıda zehirlenmesine yol açan unsurlar ve alınması gereken önlemleri alanının uzmanlarına sordu.
Gıda zehirlenmesinin nedenleri
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Sağdıç, gıda kaynaklı zehirlenmelerin kimyasal ve biyolojik etkenlerle ya da mikroorganizmaların neden olduğu toksinlerle ortaya çıktığını ifade etti. Sağdıç, zehirli kimyasal maddelerin gıdaya bulaşması, zehirli mantar veya bitkilerin tüketimi, toksin biriktirmiş deniz ürünleri gibi faktörlerin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
Ortam sıcağında bekletilmiş ürünler
Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla gıda zehirlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşandığını belirten Sağdıç, "Hava sıcaklığının artması mikroorganizmaların gıdalarda gelişebilmeleri için ideal bir ortam oluşturmaktadır…" diyerek özellikle soğuk zincir gerektiren ürünlerin ortam sıcaklığında bekletilmesinin büyük bir hata olduğuna dikkat çekti.
Riskli ürünler ve yapılan kritik hatalar
Sağdıç, çiğ veya az pişmiş et ve tavuk, yumurta, süt ürünleri, konserve gıdalar, deniz ürünleri ve doğranmış sebzelerin zehirlenmeye yol açan gıdalar arasında yer aldığını belirtti. Midye ve uygun koşullarda saklanmamış balıkların toksin biriktirme ihtimaline dikkat çeken uzman, bayat balıkta oluşan histaminin pişirme sırasında yok edilemediğini hatırlattı.
Ayrıca; yetersiz pişirme, pişmiş ürünlerin yanlış şekilde soğutulması, tekrar ısıtılan gıdaların yeterli sıcaklığa ulaşmaması ve açık büfelerde uzun süre uygun olmayan sıcaklıklarda bekletilmesi zehirlenme riskini artıran ciddi hatalar arasında gösterildi.
Sokak lezzetlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Sağdıç, özellikle kızartma yapılan işletmelerde aynı yağın tekrar tekrar kullanılmasının tehlikelerine değinerek, "Patates, pişi, lokma, balık ekmek gibi kızartma ürünlerinde maliyeti düşürmek için aynı yağın defalarca… kullanılması yağın… yapısının bozulmasına ve akrilamid gibi kanserojen maddelerin oluşmasına yol açabilir." dedi.
Açıkta satılan süt mısır, sütlü tatlılar, açık ayran gibi ürünlerde uygulanan ısıl işlemlerin belirsizliği ile çiğ sebzelerin iyi yıkanmamasının da önemli risk faktörü olduğunu ifade eden Sağdıç, tüketicilere bilmedikleri satıcılardan uzak durmaları gerektiğini hatırlattı.
Zehirlenme belirtileri ve yapılması gerekenler
En yaygın belirtilerin bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve kramplar olduğunu söyleyen Sağdıç, "Belirtiler başladığında vücudunuz artık bir enfeksiyon veya toksinle savaşmaya başlıyor demektir…" diyerek dinlenme ve sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti. Kaynağın biliniyorsa ALO 174 hattına bildirim yapılmasının önemine değinen uzman, yüksek ateş, şiddetli kusma veya bilinç bulanıklığı gibi durumlarda acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.
Pişirme hataları ve çapraz bulaşma riski
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Ermiş, gıda zehirlenmelerinin en sık bakteriyel enfeksiyonlar, toksinler ve kimyasal kirlenmeler nedeniyle ortaya çıktığını söyledi. Yetersiz pişirme ve hazırlık hatalarının riskleri artırdığını vurgulayan Ermiş, "Et ve tavuk, yeterince pişirilmezse, zararlı bakteriler hayatta kalabilir…" değerlendirmesinde bulundu.
Çiğ et ile pişmiş gıdaların aynı ekipmanlarla hazırlanmasının çapraz bulaşmayı artırdığını belirten Ermiş, özellikle açık büfe ve yoğun restoranlarda bu hataların daha sık yaşandığını kaydetti.
Bozulmuş gıdanın anlaşılması
Ermiş, tüketicilere gıdanın güvenli olup olmadığını anlamak için koku ve görünüm kontrolü yapmalarını önererek, "Eğer yemek veya içecek normalden farklı veya kötü bir koku yayıyorsa… tüketilmemelidir." dedi. Renk değişimleri, lekeler ve dokuda bozulmaların da önemli uyarı işaretleri olduğuna dikkat çekti.
Zehirlenme anında yapılan yanlışlar
Ermiş, semptomlar ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kendini kusmaya zorlamak daha fazla zarar verebilir." şeklindeki uyarısıyla yanlış müdahalelerin tehlikelerine dikkat çekti. Özellikle asidik maddelerle zehirlenme durumunda kusmaya zorlamanın boğaza daha fazla zarar verebileceğini belirtti.