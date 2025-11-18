Uzmanlar, özellikle sokak lezzetleri tercih edilirken, tanınmayan veya güven vermeyen satıcılardan uzak durulması gerektiğini belirterek bozulmuş gıdaların nasıl anlaşılacağına dair önemli bilgiler paylaştı. AA muhabirleri, gıda zehirlenmesine yol açan unsurlar ve alınması gereken önlemleri alanının uzmanlarına sordu.

Gıda zehirlenmesinin nedenleri

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Sağdıç, gıda kaynaklı zehirlenmelerin kimyasal ve biyolojik etkenlerle ya da mikroorganizmaların neden olduğu toksinlerle ortaya çıktığını ifade etti. Sağdıç, zehirli kimyasal maddelerin gıdaya bulaşması, zehirli mantar veya bitkilerin tüketimi, toksin biriktirmiş deniz ürünleri gibi faktörlerin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.