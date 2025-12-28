Uzungöl'de kartpostallık manzara: Kar kalınlığı 15 santime ulaştı
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, etkisini artıran kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Gece saatlerinden itibaren devam eden yağış sonrası bölgede kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Göl çevresi, ormanlık alanlar ve dağ siluetleri kartpostallık manzaralar oluştururken, Uzungöl kış turizmi açısından yeniden ilgi odağı oldu. Kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistlerin bölgeye yöneldiği, otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon taleplerinin artmaya başladığı bildirildi.
1 6
2 6
3 6
4 6
5 6
6 6