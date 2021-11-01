Uzunluğu bir kilometreyi bulan yarıklar incelendi

İlçede 30 Ekim'deki sağanağın ardından Hıdırbeyli, Mursallı, Ömerbeyli ile Alangüllü mahallelerinde bazı tarım arazilerinde oluşan yarıklara ilişkin, Aydın Valiliğince araştırma komisyonu kuruldu.

AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, arazide inceleme yaptı.