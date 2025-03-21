Valilikler peş peşe açıkladı: 8 ilde okullar tatil!
Soğuk havanın etkisini artırması ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı görülürken, valilikler peş peşe eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. 8 ilin valiliğinden gelen açıklamada ulaşımda aksamalar ve olışabilecek olumsuz durumlar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği duyuruldu. İşte kar tatili ilan edilen iller....
Karaman'da 3 ilçede eğitime kar engeli
Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Amasya'da eğitime kar engeli
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 21 Mart'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Elazığ'da eğitime kar engeli
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."