Van Gogh'un gizli otoportresi, X-ray ile bulundu
Ünlü ressam Van Gogh'un bir otoportresi, ressamın başka bir eserinin arkasında X-ray taraması sonucu tesadüfen bulundu.
Batı dünyası sanat tarihinin en tanınan ve en etkili isimlerinden olan Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un gizli otoportresi ortaya çıktı.
İskoçya Ulusal Galerisi çalışanları bir sergiden önce Van Gogh'un X-ray taramasından geçirilen "Köylü Kadın Başı" adlı eserinde sanatçıya ait gizli bir portre olduğunu fark etti.
Galeriden yapılan açıklamaya göre otoportre, 1885 tarihli Köylü Kadın Başı eserinin yaklaşan bir sergi öncesi X-ray ile kontrolden geçirildiği sırada arkasında, karton ve yapıştırıcı katmanları arasında gizlenmiş halde olduğu fark edildi.
Şu anda X-ray taramasıyla görülebilen otoportrenin ortaya çıkarılması için çalışma başlatılacağı vurgulandı.