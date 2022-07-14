Van Gogh'un gizli otoportresi, X-ray ile bulundu Ünlü ressam Van Gogh'un bir otoportresi, ressamın başka bir eserinin arkasında X-ray taraması sonucu tesadüfen bulundu.

Batı dünyası sanat tarihinin en tanınan ve en etkili isimlerinden olan Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un gizli otoportresi ortaya çıktı. 1 | 7

İskoçya Ulusal Galerisi çalışanları bir sergiden önce Van Gogh'un X-ray taramasından geçirilen "Köylü Kadın Başı" adlı eserinde sanatçıya ait gizli bir portre olduğunu fark etti. 2 | 7

Galeriden yapılan açıklamaya göre otoportre, 1885 tarihli Köylü Kadın Başı eserinin yaklaşan bir sergi öncesi X-ray ile kontrolden geçirildiği sırada arkasında, karton ve yapıştırıcı katmanları arasında gizlenmiş halde olduğu fark edildi. 3 | 7