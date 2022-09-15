Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı inşaatı sürüyor
Van'ın İran sınır hattında yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla inşa edilen güvenlik duvarının 64 kilometresi tamamlandı. Duvarın yanı sıra 283 kilometre hendek kazıldı.
Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmaları devam ediyor.
İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor.
Harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçlerinin, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetleri anında müdahaleyle engellediği belirtiliyor.