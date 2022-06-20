  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Van'da 6 saat süren trafo yangını söndürüldü

Van'da 6 saat süren trafo yangını söndürüldü

Van’ın Başkale ilçesinde Van-Hakkari karayolunda trafoda çıkan yangın, itfaiyenin 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi'nde elektrik dağıtımı sağlayan Van Trafo Merkezi'nde bulunan trafo öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 

1 | 10

İşletmede bulunan çalışanların haber vermesi ile olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


2 | 10

Yangın kontrol altına alınamayınca Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba ve Gürpınar İtfaiye Amirliğinden destek istendi. 

3 | 10

Van Büyükşehir Belediyesi’nden 3, Başkale Belediyesi’nden de 2 araç ile 6 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. 

4 | 10