Vatikan'da görkemli başlangıç! Papa 14. Leo için dev katılım

Vatikan'da, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun papalık görevine resmen başlaması dolayısıyla özel bir tören düzenlendi. 1 | 10

Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından 8 Mayıs’ta yapılan Konklav’da seçilen Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen törende ilk ayinini yönetti. 2 | 10

Kardinallerin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, Kardinal Mario Zenari tarafından papalık sembolü olan "Palio" kuşağı takdim edilirken, Kardinal Luis Antonio Tagle ise "Balıkçı Yüzüğü"nü teslim etti. 3 | 10