Vatikan'da görkemli başlangıç! Papa 14. Leo için dev katılım
Vatikan'da Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo için gerçekleştirilen göreve başlama törenine dünya liderleri akın etti. Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen törende Papa 14. Leo, papalık sembolü 'Palio' kuşağını ve 'Balıkçı Yüzüğü'nü takarak görevine resmen başladı. Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törende, İtalya, İspanya, ABD, Ukrayna ve Almanya liderleri de yer aldı.
Vatikan'da, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun papalık görevine resmen başlaması dolayısıyla özel bir tören düzenlendi.
Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından 8 Mayıs’ta yapılan Konklav’da seçilen Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen törende ilk ayinini yönetti.
Kardinallerin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, Kardinal Mario Zenari tarafından papalık sembolü olan "Palio" kuşağı takdim edilirken, Kardinal Luis Antonio Tagle ise "Balıkçı Yüzüğü"nü teslim etti.
Aziz Petrus Meydanı’ndaki törene dünya genelinden pek çok lider ve üst düzey yetkili katıldı.