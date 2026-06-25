Venezuela'da deprem mi oldu, kaç kişi öldü? Depremlerin büyüklüğü kaç?
Venezuela'da deprem mi oldu, kaç kişi öldü, depremin büyüklüğü kaç? Ülkede 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, can kaybı ve hasara ilişkin son durum merak ediliyor.
Venezuela'da peş peşe meydana gelen büyük depremlerin ardından "Venezuela'da deprem mi oldu, kaç kişi öldü, depremin büyüklüğü kaç?" soruları gündeme geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ülkede 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin ardından bazı bölgelerde binaların yıkıldığı, arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
USGS verilerine göre ilk deprem, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci deprem ise aynı eyaletteki San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği açıklandı.
Depremin derinliği Yumare merkezli sarsıntıda 10 kilometre, San Felipe merkezli depremde ise 21,9 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıların Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de şiddetli hissedildiği aktarıldı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, iki büyük depremin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Okulların tatil edildiği, zorunlu olmayan faaliyetlerin askıya alındığı ve hasarlı yapıların acilen denetlenmesi gerektiği belirtildi.
Depremde can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin resmi bilanço henüz paylaşılmadı. Venezuela basınında yer alan haberlerde, bazı bölgelerde internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak belirlenemediği ifade edildi.