Venezuela'da deprem mi oldu, kaç kişi öldü? Depremlerin büyüklüğü kaç?

Venezuela'da peş peşe meydana gelen büyük depremlerin ardından "Venezuela'da deprem mi oldu, kaç kişi öldü, depremin büyüklüğü kaç?" soruları gündeme geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ülkede 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin ardından bazı bölgelerde binaların yıkıldığı, arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.