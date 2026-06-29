Venezuela'da deprem sonrası korkunç tablo: Cadde ve sokaklar haritadan silindi
Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, ülkeyi adeta enkaza çevirirken, “ikiz deprem” olarak tanımlanan sarsıntılar son 100 yılın en büyük afetlerinden biri olarak değerlendiriliyor. En az 1450 kişinin hayatını kaybettiği afette umutlar enkazdan gelen mucize kurtuluş haberlerine bağlanırken, ölü sayısının 100 binlere ulaşabileceği belirtiliyor.
24 Haziran'da peş peşe 7,2 ve 7,5'lik iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu ağırlaşırken, bölgeden gelen son görüntüler yıkımın derecesini gözler önüne serdi.
Gözde tatil kasabaları ve mekanlar enkaz yığınına dönerken cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi. Afetin boyutu Türkiye'nin hafızasına kazınan 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerini hatırlatırken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin de son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olduğunu ifade etti.
Sözbilir, birbirini tetikleyecek şekilde komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremlerin "ikiz deprem" olarak adlandırıldığını, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirtti.
Venezuela'dan gelen görüntüler 6 Şubat depremlerini hatırlatırken, bölgede çalışmalar devam ediyor.
Şu ana kadar depremlerde en az 1450 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ölü sayısının 100 bini aşması bekleniyor.
Enkaz altında kalanların seslerinin duyulabilmesi için araçlar elle ittiriliyor. Yakınları enkaz altında kalanların umut ve hüzünle karışık bekleyişi sürüyor.
Öte yandan, dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin akın ettiği Venezuela'da depremin ardından geçen günlere rağmen hala enkaz altından kurtarılanların olması umutları taze tutuyor.
"Depremi inanılmaz derecede güçlü hissettim"
Depreme binanın giriş katında yakalanan Venezuelalı Mari, "Depremi inanılmaz derecede güçlü hissettim. Önce hafif bir sarsıntı gibi geldi ama sonra hemen tekrarlayan bir sarsıntı ve şok gibiydi." dedi.
Zemin katta olmasına rağmen dışarı çıkmakta zorlandığına dikkati çeken Mari, "Dışarı çıkmaya çalışırken düştüm ve herkes üzerimden geçti. (Binanın bulunduğu) La Playa Caddesi'ndeki her şey yıkıldı, yerle bir oldu." ifadelerini kullandı.
Mari, depremde büyük binaların çöktüğünü dile getirerek, "Bu binada çok zaman geçirirdim çünkü kız kardeşim ve eşi bu binada yaşıyordu, sürekli onları ziyaret ederdim. Kız kardeşim binanın 6. katında mahsur kaldı. Hayatta olmadığı düşünülüyor ama bilemiyorum." diye konuştu.
"Durum çok kırılgan, hala çok şeye ihtiyacımız var"
Venezuelalı Doktor Suheyb Bohandan da deprem esnasında eğitim için başka bir kentte olduğunu söyledi.
Depremin ardından La Guaira'ya geldiğini anlatan Suheyb, ABD'de olan akrabalarının kendisine yakınlarının depremde öldüğünü söylediklerini aktardı.
Suheyb, "Hala hayatta olabilirler, böyle umuyoruz, mucizeler hala gerçekleşiyor." dedi.
Gönüllü sağlık hizmeti vermeye başladığını belirten Suheyb, deprem bölgesindeki insanlara yurt dışındaki yakınlarının desteğiyle ilaç temin ettiğini anlattı.
Venezuela'daki duruma dikkati çeken Suheyb, "Durum çok kırılgan. Şükür ki biz Venezuelalılar olarak bir aradayız ve ilaç gibi çeşitli ihtiyaçları topluyoruz. Hala çok şeye ihtiyacımız var, birçok şey eksik." diye konuştu. Suheyb, "Yakınlarınıza iyi bakın, her zaman onlarla birlikte olun, işleri son dakikaya bırakmayın." tavsiyesinde bulundu.