Venezuela'da deprem sonrası korkunç tablo: Cadde ve sokaklar haritadan silindi

Venezuela'daki duruma dikkati çeken Suheyb, "Durum çok kırılgan. Şükür ki biz Venezuelalılar olarak bir aradayız ve ilaç gibi çeşitli ihtiyaçları topluyoruz. Hala çok şeye ihtiyacımız var, birçok şey eksik." diye konuştu. Suheyb, "Yakınlarınıza iyi bakın, her zaman onlarla birlikte olun, işleri son dakikaya bırakmayın." tavsiyesinde bulundu.