Vergi affı gelecek mi, var mı? Vergi affı ne zaman çıkıyor?
Vergi affı, son zamanların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyordu. Birtakım iddialar ortaya atılırken "Vergi affı gelecek mi" sorusu epey yöneltiliyordu. Bu gelişmeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...
Vergi affı gelecek mi? Binlerce kişi bu soruya yanıt arıyordu. Kamuoyundaki iddialar epey sıklaşmıştı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. İşte konuya dair son durum...
Vergi affı gelecek mi?
Vergi affı veya yapılandırma düzenlemesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen "vergi affı gelecek" iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak, kamuoyunda "vergi affı" olarak bilinen yapılandırma düzenlemesine ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmediğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında yayılan "vergi affı hazırlandığı" yönündeki ifadelerin asılsız olduğu vurgulanarak, bu tür paylaşımların mükellefleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.