Vergi affı gelecek mi, var mı? Vergi affı ne zaman çıkıyor?

Vergi affı gelecek mi? Binlerce kişi bu soruya yanıt arıyordu. Kamuoyundaki iddialar epey sıklaşmıştı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. İşte konuya dair son durum... 1 | 3

Vergi affı gelecek mi? Vergi affı veya yapılandırma düzenlemesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmuyor. 2 | 3