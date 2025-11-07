Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı
Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam’da sel ve heyelanlara yol açtı. Ülkede 5 kişi yaşamını yitirirken, Filipinler’de can kaybı 188’e yükseldi. Tayfunun etkilediği bölgelerde milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, binlerce yapı hasar gördü.
Vietnam Afet Yönetim Ajansı, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfun nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 2 bin 800 evin zarar gördüğünü açıkladı.
Elektrik hatlarında yaşanan kesintiler sonucu 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehir seviyelerinin hızla yükseldiği, yeni sel ve toprak kaymalarına karşı uyarı yapıldığı bildirildi. Arama-kurtarma çalışmaları için 268 binden fazla asker görevlendirildi.
Filipinler’de ise bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfun kaynaklı sel ve heyelanlarda ölü sayısının 188’e çıktığını, 135 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Toplam 8 bölgede 2,2 milyondan fazla kişi etkilenirken, 9 binden fazla ev hasar gördü, 264 ev tamamen yıkıldı.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.’ın hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek üzere afet bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.
Kalmaegi, bu yıl Güney Çin Denizi’nde oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.
Pasifik tayfun kuşağında yer alan Vietnam ve Filipinler, her yıl tropikal fırtınalar nedeniyle yüksek can ve mal kaybı riski taşıyor.