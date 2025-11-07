Google Haberler

Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı

Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam’da sel ve heyelanlara yol açtı. Ülkede 5 kişi yaşamını yitirirken, Filipinler’de can kaybı 188’e yükseldi. Tayfunun etkilediği bölgelerde milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, binlerce yapı hasar gördü.

Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 1

Vietnam Afet Yönetim Ajansı, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfun nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 2 bin 800 evin zarar gördüğünü açıkladı.

1 7
Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 2

Elektrik hatlarında yaşanan kesintiler sonucu 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehir seviyelerinin hızla yükseldiği, yeni sel ve toprak kaymalarına karşı uyarı yapıldığı bildirildi. Arama-kurtarma çalışmaları için 268 binden fazla asker görevlendirildi.

2 7
Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 3

Filipinler’de ise bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfun kaynaklı sel ve heyelanlarda ölü sayısının 188’e çıktığını, 135 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

3 7
Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 4

Toplam 8 bölgede 2,2 milyondan fazla kişi etkilenirken, 9 binden fazla ev hasar gördü, 264 ev tamamen yıkıldı.

4 7
Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 5

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.’ın hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek üzere afet bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.

5 7
Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 6

Kalmaegi, bu yıl Güney Çin Denizi’nde oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti. 

6 7
Vietnam ve Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu: Can kaybı 193’e çıktı - Resim: 7

Pasifik tayfun kuşağında yer alan Vietnam ve Filipinler, her yıl tropikal fırtınalar nedeniyle yüksek can ve mal kaybı riski taşıyor.

7 7