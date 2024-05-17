Vizede yeni dönem: Dışişleri Vakfı devralacak Meclis komisyonunda kabul edilen teklifle yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların vize işlemlerini artık Dışişleri Vakfı devralacak. Vize işlemlerinden 5,5 milyar lira gelir sağlayan aracı şirketler yasa gereği bunun yalnızca 1,1 milyarını hazineye bıraktı. Vize işlemelerinin Dışişleri Vakfı tarafından yapılması ile gelirlerinin büyük bir bölümü tekrardan hazineye kazandırılmış olacak.

Türkiye’de yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri, uzun süredir aracı şirketlerce yürütülüyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasıyla ilgili olan teklifte vakfın aynı zamanda vize aracılık hizmetlerini de üstlenmesine karar verildi. 1 | 6

Komisyondaki görüşmelerde teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2023 yılında aracı firmaların yaptığı işlemlerden dolayı vize faaliyetlerinin sadece yüzde 20'sini ifade eden 1,1 milyar lira aktarıldığını söyledi. 2 | 6

Hesaplamalara göre, 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar lira olurken bu miktarın sadece 1,1 milyar lirası hazineye aktarıldı. Gelirin 4,4 milyar lirası yani yüzde 80’i ise şirketlere kaldı. 3 | 6