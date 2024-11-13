Vizyon ve yetenekleri ile öncü oldular... İşte iş dünyasının en güçlü 100 ismi!
Fortune dergisİ iş dünyasının en güçlü 100 kişisini seçti. Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'den bir iş adamı da bulunuyor. Türkiye'den ABD'ye giderek fabrikalar kuran iş adamının, iş dünyasındaki en hayırsever isimlerinden biri olduğu özellikle ABD'ye göç eden yabancıları işe alma konusunda öncü olduğu belirtiliyor. İşte dikkat çeken liste ve ABD iş dünyasına adını yazdıran o iş adamı...
Fortune dergisisinin "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesinde 40 sektörden, yaşları 30 ile 90 arasında değişen liderler bulunuyor.
Listenin ilk sırasına, Tesla'nın CEO'su Elon Musk var. Musk'ın vizyonu ve mühendislik sezgisi ile sektörde lider haline geldiği belirtiliyor.
SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, siyasete de giren Musk'ın, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri olduğu ifade ediliyor.
Yapay zeka sektörünün en önemli oyuncusu
Listenin ikinci sırasında Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang bulunuyor. Huang'ın şirketini yapay zeka sektöründe en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulanıyor.
Nvidia'nın pazar hakimiyetinin, hisselerini rekor seviyelere taşıyarak şirketi 3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdiğine değinilen listede, bu değerlemede Huang'ın etkisine işaret edildi.