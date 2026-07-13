Walmart ve Amazon gökyüzünde karşı karşıya
ABD’de perakende şirketlerinin hızlı teslimat rekabeti gökyüzüne taşındı. Walmart drone ağını yüzlerce mağazaya yaymaya hazırlanırken Amazon, siparişleri yarım saatten kısa sürede ulaştırmayı hedefleyen Prime Air hizmetini genişletiyor. ABD’de market ürünlerinden ilaçlara kadar küçük paketlerin drone ile taşınması, sınırlı denemelerin ötesine geçerek büyük perakendeciler arasındaki yeni rekabet alanına dönüşüyorDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Walmart, Alphabet bünyesindeki Wing ile kurduğu drone teslimat ağını hızla genişletirken Amazon da Prime Air hizmetini yeni kentlere taşıyor. Şirketler, tüketicilerin özellikle küçük ve acil ihtiyaçlarını dakikalar içinde teslim ederek son kilometre taşımacılığında avantaj sağlamaya çalışıyor.
Walmart’ın drone teslimat hizmeti halen yaklaşık 70 mağazada kullanılıyor. Şirket, bu sayıyı 2027 sonuna kadar 270’in üzerine çıkarmayı ve hizmeti 40 milyondan fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.
Amazon ise Louisiana eyaletinin Baton Rouge kentinde açtığı yeni merkezle ABD’deki drone teslimat pazarlarının sayısını 10’a yükseltti. Şirket, uygun siparişlerin müşterilere yarım saatten kısa sürede ulaştırılabildiğini belirtiyor.
Walmart 2 milyon teslimata yaklaşıyor
Walmart’ın drone ile gerçekleştirdiği teslimatların toplamı 2 milyona yaklaşırken bu siparişlerin önemli bölümünün 2026 yılında yapıldığı belirtiliyor.
Şirketin drone ağındaki büyümede, yaklaşık 4 bin 600 mağazadan oluşan fiziksel perakende altyapısı önemli rol oynuyor. Mağazalar yalnızca satış noktası değil, çevredeki müşterilere yönelik küçük teslimat merkezleri olarak da kullanılıyor.
Drone hizmeti sayesinde ilaç, atıştırmalık, yumurta, kişisel bakım ürünü ve küçük ev ihtiyaçları gibi hafif ürünler mağazadan müşterinin evine kısa sürede taşınabiliyor.
Walmart ve Wing, ağı Los Angeles’tan Miami’ye kadar uzanan yeni şehirlerle genişletmeyi planlıyor. Yeni dönemde Philadelphia, Phoenix, San Diego, San Francisco Körfez Bölgesi, Memphis, New Orleans ve Salt Lake City de sisteme eklenecek kentler arasında yer alıyor.
Amazon teslimat süresini yarım saatin altına çekiyor
Amazon’ın Prime Air hizmeti, uygun ağırlık ve boyuttaki paketleri müşterilere drone ile ulaştırıyor.
Şirket, Baton Rouge’daki yeni ağla birlikte ABD’de 10 farklı pazarda hizmet vermeye başladı. Teslimatlar gündüz saatlerinde ve hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde gerçekleştiriliyor.
Prime Air hizmeti için müşterinin evinin çevresinde drone’un paketi güvenli biçimde bırakabileceği uygun bir alan bulunması gerekiyor.
Amazon, drone teslimatını hızlı alışveriş stratejisinin önemli parçalarından biri olarak görüyor. Şirketin amacı özellikle ilaç, elektronik aksesuar ve günlük ihtiyaç ürünlerini geleneksel kara taşımacılığına göre daha kısa sürede ulaştırmak.
Teslimat maliyeti 2 dolara kadar düşebilir
Drone şirketlerinin en önemli hedeflerinden biri son kilometre teslimat maliyetini azaltmak.
Geleneksel teslimatta bir sürücünün aracıyla mağazadan veya depodan müşteriye gitmesi gerekirken drone sisteminde bir görevli aynı anda birden fazla hava aracını yönetebiliyor.
PwC araştırmacılarının tahminlerine göre teknolojinin ölçek kazanması halinde drone başına teslimat maliyeti 2034 yılına kadar 2 dolara kadar gerileyebilir.
Daha düşük iş gücü ihtiyacı, trafik sıkışıklığından etkilenmeme ve yakıt kullanımının azalması, şirketlerin bu teknolojiye yatırım yapmasının temel nedenleri arasında bulunuyor.
Walmart ve Amazon ise mevcut durumda bir drone teslimatının şirkete ne kadara mal olduğunu açıklamıyor.
Yeni kurallar büyümeyi hızlandırabilir
ABD’de drone teslimatlarının genişlemesinin önündeki en büyük engellerden biri, hava araçlarının operatörün görüş alanı dışında uçurulmasına ilişkin sınırlamalardı.
Mevcut uygulamalarda şirketlerin daha uzun mesafeli uçuşlar için özel izin alması veya drone’ları sürekli izleyen çalışanlar bulundurması gerekebiliyor. Bu durum hizmetin maliyetini yükseltiyor ve geniş alanlara yayılmasını zorlaştırıyor.
ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından önerilen yeni kuralların yürürlüğe girmesi halinde sertifikalı işletmeler, drone’ları operatörün doğrudan görüş alanının dışında daha kolay uçurabilecek.
Düzenlemenin şirketlerin her uçuş ağı için uzun ve maliyetli izin süreçlerinden geçme ihtiyacını azaltması bekleniyor.
Banliyöler rekabetin merkezinde
Drone teslimat şirketleri ağırlıklı olarak ABD’nin banliyö bölgelerine yöneliyor.
Bu bölgelerde evlerin bahçeli olması, paketlerin bırakılabileceği uygun alan sağlaması ve karayolu trafiğinin yoğunlaşması, drone teslimatını daha cazip hale getiriyor.
Aynı zamanda banliyölerdeki nüfus yoğunluğu, şirketlerin tek bir mağaza veya kalkış merkezinden çok sayıda müşteriye ulaşmasına imkân tanıyor.
Buna karşılık yüksek binaların, yoğun hava trafiğinin ve dar teslimat alanlarının bulunduğu kent merkezlerinde sistemin uygulanması daha zor olabiliyor.
Gürültü ve mahremiyet tartışması sürüyor
Drone teslimatlarının yaygınlaşması, gürültü ve kişisel mahremiyet konusunda da tartışma yaratıyor.
Bazı yerel topluluklar drone’ların evlerin üzerinden uçması, kamera ve sensör kullanması ve gün içinde tekrarlanan uçuşların oluşturduğu ses nedeniyle kaygılarını dile getiriyor.
Şirketler, drone kameralarının teslimat ve güvenli uçuş için kullanıldığını, kişileri izleme amacı taşımadığını savunuyor.
Kötü hava koşulları, düşük taşıma kapasitesi, pil süresi ve güvenli iniş alanı ihtiyacı da sistemin yakın dönemde geleneksel kuryelerin tamamen yerini almasını engelliyor.
Bu nedenle drone’ların ilk aşamada sürücülü teslimatları ortadan kaldırmaktan çok küçük, hafif ve acil siparişlerde tamamlayıcı bir seçenek olarak kullanılması bekleniyor.