Walmart ve Amazon gökyüzünde karşı karşıya

Teslimat maliyeti 2 dolara kadar düşebilir





Drone şirketlerinin en önemli hedeflerinden biri son kilometre teslimat maliyetini azaltmak.

Geleneksel teslimatta bir sürücünün aracıyla mağazadan veya depodan müşteriye gitmesi gerekirken drone sisteminde bir görevli aynı anda birden fazla hava aracını yönetebiliyor.

PwC araştırmacılarının tahminlerine göre teknolojinin ölçek kazanması halinde drone başına teslimat maliyeti 2034 yılına kadar 2 dolara kadar gerileyebilir.

Daha düşük iş gücü ihtiyacı, trafik sıkışıklığından etkilenmeme ve yakıt kullanımının azalması, şirketlerin bu teknolojiye yatırım yapmasının temel nedenleri arasında bulunuyor.

Walmart ve Amazon ise mevcut durumda bir drone teslimatının şirkete ne kadara mal olduğunu açıklamıyor.