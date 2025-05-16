Yabancılar Türkiye’den konut almaya devam ediyor: Zirvede hangi ülke var?

Buna göre, yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 1440 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilerde yabancılara yapılan konut satışları da yer aldı.

Yabancılar, bu dönemde en çok İstanbul, Antalya ve Mersin'den konut aldı.

Öte yandan, nisan ayında Türkiye’den en fazla konut alan yabancılar da belli oldu. En çok hangi ülke vatandaşları Türkiye'den ev aldı? İşte liste...