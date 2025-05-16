Yabancılar Türkiye’den konut almaya devam ediyor: Zirvede hangi ülke var?
TÜİK tarafından bugün paylaşılan nisan ayı konut satış verilerinde, yabancılara yönelik satışlar da açıklandı. Yabancılara yapılan konut satışlarının, geçen yılın aynı ayına göre artarak 1.140'a çıktığı kaydedildi. Hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’den en fazla konut aldığı da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilerde yabancılara yapılan konut satışları da yer aldı.
Buna göre, yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 1440 oldu.
Yabancılar, bu dönemde en çok İstanbul, Antalya ve Mersin'den konut aldı.
Öte yandan, nisan ayında Türkiye’den en fazla konut alan yabancılar da belli oldu. En çok hangi ülke vatandaşları Türkiye'den ev aldı? İşte liste...
1- Rusya Federasyonu
Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 276 adet satışla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.
2- İran
Listenin ikinci sırasında 128 adet satışla İran yer aldı.