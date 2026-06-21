Yağışlar da yetmedi: Tarihi obruk gölü su tutmadı
Konya'nın Karapınar ilçesinde milattan öncesine uzanan yaşam izleriyle bilinen Çıralı Obruk Gölü, son yağışlara rağmen yeniden su tutmadı. Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, yüzdüğü ve kamp yaptığı obrukta kuraklığın ardından geriye yalnızca kat kat oyulmuş mağaralar kaldı. Yöre sakinleri, bölgede su seviyesinin düştüğünü belirtirken, obrukta yeni çökmelerin yaşandığı da gözlendi.
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