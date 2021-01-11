Yakın tarihte yaşanan trajik uçak kazaları
Endonezya'da Cakarta-Pontinak seferini yapmak üzere havalandıktan 4 dakika sonra Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında düşen Boeing 737 500 tipi yolcu uçağında, 12 kişilik kabin ekibiyle aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 62 kişi yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, uçağın yeri tespit edilen kara kutusu ise henüz denizdeki enkazdan çıkarılamadı.
Yakın tarihte yaşanan benzer trajik uçak kazaları şu şekilde sıralanıyor:
8 Ocak 2020: Tahran-Kiev seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü, kazada 176 kişi hayatını kaybetti. İran, hava savunma sisteminden fırlatılan füzelerle uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladı.
10 Mart 2019: Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Etiyopya Havayolları'na ait 737 Max 8 tipi yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra düştü, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetti.