Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın (cuma) da okullar tatil mi? Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da yarın okul var mı?
İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da 1 günlük eğitime ara verilmişti. Şimdi öğrenciler yarın da okulları tatil olup olmadığını sorguluyor ve "Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da yarın okul var mı?" sorusuna yanıt arıyor.
6.2'lik İstanbul depremi birçok ilçede hissedilmiş, vatandaşlar büyük korku yaşamıştı. Bu nedenle Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da 1 gün eğitime ara verilmişti. Şimdi öğrenciler cuma günü de okulların kapalı olup olmayacağını araştırıyor. Peki resmi bir açıklama geldi mi?
Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?
Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da henüz yarın okullar tatil edilmedi. Depremlerin durumuna göre akşam saatlerinde konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.