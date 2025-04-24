Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın (cuma) da okullar tatil mi? Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da yarın okul var mı?

6.2'lik İstanbul depremi birçok ilçede hissedilmiş, vatandaşlar büyük korku yaşamıştı. Bu nedenle Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da 1 gün eğitime ara verilmişti. Şimdi öğrenciler cuma günü de okulların kapalı olup olmayacağını araştırıyor. Peki resmi bir açıklama geldi mi?

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