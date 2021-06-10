Yalova'da müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı

Yalova'da, merkez, Altınova, Çınarcık ve Armutlu ilçeleri sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

Kent merkezi ve Altınova kıyıları ile açık denizde etkisini sürdürdüğü görülen müsilajın, özellikle Taşköprü belde sahilinde yoğun olarak birikmesi kayıtlara yansıdı.

Altınova tersaneler bölgesi kıyılarında da zaman zaman etkili olan müsilajın, rüzgarın etkisiyle açık denize sürüklendiği gözlendi.

Çınarcık ve Armutlu ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde ise müsilajın etkili olmadığı ancak açık deniz yüzeyinde aralıklarla biriktiği görüldü.