Yangın sürüyor: Adana ve Manavgat'tan yürek burkan fotoğraflar
Türkiye'nin yüreğini yakan yangınlarda 11 bölgede yangınlar sürüyor. Bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yeni yangınlar çıktı. Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı.
Boztahta Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale sürüyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisindeki yangına, iş makineleriyle de müdahale ediliyor.
Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan sürdürülebiliyor.
Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı.