Yanlışlıkla çöpe attı, saatler sonra bulundu! Değeri dudak uçuklattı

Titiz arama sonucu bulundu

Kepçelerle yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler ve vatandaş birlikte elle arama yaptı. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından altınlar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.