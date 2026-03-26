Yanlışlıkla çöpe attı, saatler sonra bulundu! Değeri dudak uçuklattı
Esenyurt’ta çöpe atılan yaklaşık 1,2 milyon TL değerindeki altınlar, belediye ekiplerinin saatler süren titiz çalışmasıyla bulundu. Çöp kamyonundan indirilen atıklar tek tek ayrıştırıldı, altınlar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
İlçede yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içinde yüksek miktarda altın bulunan paketi yanlışlıkla çöpe attığını fark edince durumu belediyeye bildirdi. İhbarın ardından atık toplama tesisine yönlendirilen ekipler, çöp kamyonlarıyla Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları geri boşaltarak arama çalışması başlattı.
Titiz arama sonucu bulundu
Kepçelerle yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler ve vatandaş birlikte elle arama yaptı. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.
Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından altınlar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
"Hepsinden Allah razı olsun"
Yaşadığı panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.