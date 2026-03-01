Google Haberler

Yapay zekâda büyük göç! Milyonlar ChatGPT'yi siliyor: Yeni adres belli oldu!

OpenAI'ın ABD Savunma Bakanlığı ile gizli ağ teknolojileri için anlaşma imzalaması, teknoloji dünyasında büyük bir krize yol açtı. Kullanıcı verilerinin güvenliği ve etik kaygılar nedeniyle sosyal medyada "Cancel ChatGPT" akımı başlarken, aralarında Katy Perry gibi ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce kullanıcı aboneliklerini iptal ederek rakip uygulama Claude'a yöneldi. CEO Sam Altman, sözleşmenin otonom silahları ve kitlesel gözetimi yasaklayan sert güvenlik maddeleri içerdiğini belirterek eleştirilere yanıt verse de Claude, App Store listelerinde zirveye yerleşti.

Damla Kaya
OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman'ın ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile bakanlığın gizli ağına teknoloji sağlanmasına yönelik bir anlaşma imzaladığı yönündeki açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu adımın ardından OpenAI'ye yönelik eleştiriler artarken, Türkiye'den ve dünyadan binlerce ChatGPT kullanıcısı sosyal medya paylaşımlarında aboneliklerini iptal ettiklerini ve Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli yapay zekâ uygulamasına yöneldiklerini duyurdu.

Altman'dan eleştirilere yanıt

Tepkiler üzerine açıklama yapan Sam Altman, Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşmenin, rakip şirket Anthropic'in kabul etmediği koşullardan daha güçlü güvenlik önlemleri içerdiğini savundu.

28 Şubat Cumartesi günü yayımlanan blog yazısında şirket, sözleşmeden bazı maddeleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre OpenAI'nin yapay zekâ modellerinin kitlesel iç gözetim, tamamen otonom silah sistemleri veya sosyal kredi puanlaması gibi yüksek riskli otomatik karar mekanizmalarında kullanılmasının açık biçimde yasaklandığı belirtildi.

Şirket ayrıca, yapay zekâ sisteminin insan denetimi olmadan otonom silahları yönlendirmeyeceğini ve ABD vatandaşlarının özel bilgileri üzerinde sınırsız gözetim yapılmayacağını vurguladı. OpenAI, bu çerçevenin hem güvenlik kaygılarını gözettiğini hem de savunma alanındaki teknik ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçladığını ifade etti.

Claude App Store'da zirveye çıktı

Tartışmalar sürerken Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli yapay zekâ uygulaması dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Cumartesi akşamı itibarıyla Claude, Apple'ın App Store'unda en çok indirilen üretkenlik uygulaması oldu.

Kullanıcılar alternatif arayışında

Sosyal medya paylaşımlarında çok sayıda kullanıcı ChatGPT aboneliklerini sonlandırdıklarını gösteren ekran görüntüleri yayımladı.

Pop müzik yıldızı Katy Perry de X platformunda ChatGPT ile "işinin bittiğini" belirterek Claude'a abone olduğunu gösteren bir ekran fotoğrafı paylaştı.

Reddit'te özellikle ChatGPT başlığı altında hesap silme paylaşımlarının arttığı ve "Cancel ChatGPT" çağrılarının yapıldığı görüldü.

