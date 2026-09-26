Yapay zekânın görünmeyen faturası: 1 milyar görsel için 29 milyon litre su

Tek görsel küçük, milyarlarca görsel büyük





Bir kullanıcının tek bir yapay zekâ görseli oluşturması sırasında ortaya çıkan enerji veya su tüketimi ilk bakışta oldukça küçük görünebilir.

Ancak üretken yapay zekâ hizmetlerinin yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılması tabloyu değiştiriyor.

Her gün milyonlarca yeni görsel, video ve metin üretilmesi küçük tüketimlerin birleşerek veri merkezleri açısından çok daha büyük bir enerji ve su ihtiyacına dönüşmesine neden oluyor.