Yapay zekânın görünmeyen faturası: 1 milyar görsel için 29 milyon litre su
Yapay zekâ ile saniyeler içinde üretilen görsellerin arkasındaki enerji ve su tüketimi giderek büyüyor. Yeni hesaplamalar, 1 milyar yapay zekâ görselinin oluşturulmasının yaklaşık 29 milyon litre su tüketimine karşılık gelebileceğini ortaya koyuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir görselin arkasında görünmeyen tüketim var
Yapay zekâ araçları artık yalnızca metin üretmiyor. Kullanıcıların birkaç kelimelik komutları saniyeler içinde fotoğraf, illüstrasyon ve farklı görsel içeriklere dönüşebiliyor.
Ancak kullanıcının ekranında birkaç saniyede tamamlanan bu işlem, arka planda yüksek işlem gücüne sahip veri merkezlerinin çalışmasını gerektiriyor. Elektrik tüketiminin yanında bu merkezlerin soğutulması için kullanılan su da yapay zekânın çevresel maliyetinin önemli parçalarından biri haline geliyor.
1 milyar görsel için 29 milyon litre su
Yapay zekâ ile görsel üretiminin su ayak izi, kullanım milyarlarca işleme ulaştığında dikkat çekici boyutlara çıkıyor.
Güncel hesaplamalara göre 1 milyar yapay zekâ görselinin oluşturulması yaklaşık 29 milyon litre su tüketimine karşılık gelebiliyor.
Bu miktar yaklaşık 29 bin ton su anlamına geliyor. Rakam, yapay zekâ kullanımının bireysel işlemden küresel ölçeğe taşındığında kaynak tüketiminin nasıl büyüdüğünü gösteriyor.
Asıl yük veri merkezlerinde oluşuyor
Yapay zekâ modellerinin çalışabilmesi için binlerce yüksek performanslı işlemcinin aynı anda görev yaptığı büyük veri merkezleri kullanılıyor.
Bu işlemciler yoğun hesaplama sırasında önemli miktarda elektrik tüketirken aynı zamanda ciddi miktarda ısı üretiyor.
Veri merkezlerinin kesintisiz çalışabilmesi için bu ısının uzaklaştırılması gerekiyor. Su kullanılan soğutma sistemleri de yapay zekânın doğrudan kullanıcı tarafından görülmeyen kaynak tüketimini artırıyor.
Görsel üretmek metinden çok daha fazla enerji istiyor
Yapay zekâ uygulamalarının enerji ihtiyacı yapılan işleme göre önemli ölçüde değişiyor.
Bir metni sınıflandırmak veya kısa bir metin işlemi gerçekleştirmek ile sıfırdan yüksek çözünürlüklü bir görsel üretmek aynı hesaplama yükünü oluşturmuyor.
Araştırmalarda bazı görsel üretim işlemlerinin basit metin sınıflandırma görevlerinden yaklaşık 1.450 kat daha fazla enerji gerektirebildiği hesaplanıyor.
Tek görsel küçük, milyarlarca görsel büyük
Bir kullanıcının tek bir yapay zekâ görseli oluşturması sırasında ortaya çıkan enerji veya su tüketimi ilk bakışta oldukça küçük görünebilir.
Ancak üretken yapay zekâ hizmetlerinin yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılması tabloyu değiştiriyor.
Her gün milyonlarca yeni görsel, video ve metin üretilmesi küçük tüketimlerin birleşerek veri merkezleri açısından çok daha büyük bir enerji ve su ihtiyacına dönüşmesine neden oluyor.
Yapay zekâ büyüdükçe elektrik ihtiyacı da artıyor
Yapay zekâ yatırımlarının hızlanması teknoloji şirketlerini yeni veri merkezleri kurmaya yöneltiyor.
Daha büyük modellerin eğitilmesi ve milyonlarca kullanıcının aynı anda hizmet alabilmesi için daha fazla işlemciye ihtiyaç duyuluyor.
Bu durum yapay zekânın yalnızca teknoloji sektörünü değil, elektrik üretimi ve enerji altyapısını da doğrudan ilgilendiren bir konu haline gelmesine yol açıyor.
Su neden bu kadar önemli?
Veri merkezlerindeki güçlü işlemciler çalışırken yüksek miktarda ısı ortaya çıkarıyor.
Sistemlerin güvenli sıcaklıkta tutulabilmesi için farklı soğutma teknolojileri kullanılıyor. Bunlardan bazılarında su, ortaya çıkan ısının uzaklaştırılmasında önemli rol oynuyor.
Bu nedenle yapay zekânın su ayak izi yalnızca kullanılan cihazların tüketiminden değil, veri merkezlerinin soğutulması ve kullanılan elektriğin üretim zincirinden de etkilenebiliyor.
Her veri merkezinin tüketimi aynı değil
Yapay zekâ için verilen su ve enerji tüketimi rakamlarının tek ve değişmez değerler olmadığına dikkat etmek gerekiyor.
Tüketim; kullanılan yapay zekâ modeli, işlemci tipi, veri merkezinin bulunduğu bölge, hava sıcaklığı, soğutma sistemi ve elektrik üretim yöntemine göre önemli ölçüde değişebiliyor.
Bu nedenle 29 milyon litre hesabı tüm yapay zekâ görselleri için değişmez bir ölçü değil, belirli varsayımlar altında küresel ölçeğin büyüklüğünü göstermeye yönelik bir hesaplama olarak değerlendirilmeli.
Teknoloji şirketleri daha verimli sistemlerin peşinde
Artan elektrik ve su ihtiyacı, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinde verimlilik çalışmalarını hızlandırmasına neden oluyor.
Daha az enerji kullanan işlemciler, gelişmiş soğutma teknolojileri, geri kazanılmış su kullanımı ve yenilenebilir enerji yatırımları bu çalışmaların önemli parçaları arasında bulunuyor.
Yapay zekâ talebindeki hızlı büyüme nedeniyle elde edilen verimlilik kazanımlarının toplam tüketimdeki artışı ne ölçüde dengeleyeceği ise sektörün önündeki temel sorulardan biri.
Yapay zekânın maliyeti artık yalnızca para değil
Üretken yapay zekânın yaygınlaşması teknoloji şirketleri arasındaki rekabeti büyütürken veri merkezlerinin kaynak ihtiyacını da artırıyor.
Kullanıcı açısından saniyeler süren tek bir görsel üretimi oldukça küçük bir işlem gibi görünse de aynı işlemin milyarlarca kez tekrarlanması enerji ve su tüketimini bambaşka bir ölçeğe taşıyor.
Yapay zekânın büyümesinde bundan sonraki yarışın yalnızca daha güçlü modeller geliştirmek üzerinden değil, aynı işi daha az elektrik ve su kullanarak gerçekleştirmek üzerinden de şekillenmesi bekleniyor.