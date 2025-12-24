YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi onaylandı mı? Yeni yargı paketi TBMM'den geçti mi?

11. Yargı Paketi son gelişmeler

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifi bir hukuk metni olarak değil "sorumluluktan kaçış belgesi" olarak gördüklerini söyledi.

Özdağ, "Aynı tarihte aynı suçu işlemiş, aynı cezayı almış iki insanı düşünün, yamalı bohça gibi İnfaz Kanunu'muz ve ceza hukukumuzdaki farklı uygulamalar nedeniyle bir vatandaşımız özgürlüğüne kavuşurken diğeri demir parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Teklif hazırlarlarken etki analizinin yapılmadığını dile getiren Özdağ, birçok düzenlemenin teklifin içine sıkıştırıldığını, kanunların paydaşlarla görüşülerek Meclis'e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, hükümeti eleştirerek "reform" adı altında sürekli yargı paketlerinin getirildiğini ama yargıdaki sorunların bir türlü bitmediğini iddia etti.

Kaya, "Yargı paketi çıkarıyorsunuz ama her geçen gün yargı içinden çıkılamaz bir hale geliyor, her çıkardığınız paketten sonra da insanların sorunları daha da artıyor. Bir işi yaparken de başka bir işi bozmayın." dedi.

Teklife ilişkin eleştirilerde bulunan Kaya, "Vatandaşın vatandaşa karşı işlemiş olduğu bütün suçları neredeyse bu kapsama alıyorsunuz. Siz devletsiniz, size karşı işlenen suçları niye bu kapsama almıyorsunuz? Bir devlet eğer bağışlayacaksa, affedecekse affedeceği tek bir kişi vardır, o da devlete karşı suç işleyen kişileri affetmektir. Ama herhangi bir vatandaşın hukukuna girmiş bir insanı affetme yetkisi özü itibarıyla devlete ait olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.