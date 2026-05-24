Yarın (25 Mayıs Pazartesi) köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyenler cuma gününden yola çıktılar. Bazı vatandaşlar ise pazartesi günü mesai sonrası seyahat edecekler. Bu nedenle köprü ve otoyolların bedava olup olmadığı merak ediliyor. Sıkça gelen soru "Yarın (25 Mayıs Pazartesi) köprü ve otoyollar ücretsiz mi" oluyor.
Hayır, 25 Mayıs Pazartesi günü köprü ve otoyollar ücretsiz değil. Yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar ücretsiz olacak.
Ücretli oto yollar ve köprüler şöyle:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfezi)
1915 Çanakkale Köprüsü
Avrasya Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu
Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İstanbul-İzmir Otobanı)
Ankara - Niğde Otoyolu