YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Ocak Pazartesi Ankara okul var mı?

Bugün yurdun büyük bölümünde yağmurlu bir hava hakim... 12 Ocak Pazartesi ise yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji'nin kar yağışı beklentisi ile birlikte öğrenciler ve velilerde de tatil beklentisi bir hayli arttı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Yarın okul var mı" sorusunu peş peşe yöneltiyor.