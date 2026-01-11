YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Ocak Pazartesi Ankara okul var mı?
Ankara'da pazartesi ve salı günü kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar beklentisi sonrası okulların tatil olup olmayacağı tartışmaları hız kazandı. Her açıklama dikkatlice takip ediliyor. Bir yandan öğrenciler, bir yandan da veliler "Ankara'da yarın okullar tatil mi" diye soruyor.
Bugün yurdun büyük bölümünde yağmurlu bir hava hakim... 12 Ocak Pazartesi ise yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji'nin kar yağışı beklentisi ile birlikte öğrenciler ve velilerde de tatil beklentisi bir hayli arttı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Yarın okul var mı" sorusunu peş peşe yöneltiyor.
12 Ocak Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Beklentiler her geçen saat artıyor. Konuya ilişkin Ankara Valiliğinden ya da Ankara Valisi Vasip Şahin'den olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Ankara hava durumu
12 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu, kar yağışlı. En düşük 3, en yüksek 5 derece.
13 Ocak Salı: Kar yağışı etkisini artıracak. En düşük -3, en yüksek 1 derece.
14 Ocak Çarşamba: Bulutlu. En düşük -4, en yüksek 2 derece.
15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu. En düşük -1, en yüksek 1 derece.