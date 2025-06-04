Yarın (arefe) kargolar açık mı, bayramda çalışıyor mu? Arife günü kargo çalışma saatleri nedir?
Kurban Bayramı arefe günü yarın... Arife günlerinde bazı kurum ve kuruluşların çalışma saati sık sık kontrol ediliyor. Özellikle kargo alacak olanlar ya da kargo teslimatı yapacaklar çalışma durumunu araştırıyor. En çok iletilen soruların başında ise "Yarın (arefe) kargolar açık mı" geliyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü kutlanacak. İslam alemini bayram heyecanı sararken arife günü şirketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Özellikle kargoların durumu merak ediliyor. Bir aksaklık yaşamak istemeyen vatandaşlar "Yarın (arefe) kargolar açık mı" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Yarın kargolar açık mı?
Ülkemizde arefe günleri yarım gün resmi tatil. Bu nedenle kargolar yarın saat 13.00'e kadar açık olacak. Kargolar normal mesai saatlerine 10 Haziran Salı günü dönecekler.
6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında ise, Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle tüm kargo firmaları kapalı olacak ve kargo gönderimi, alımı veya dağıtımı yapılmayacak