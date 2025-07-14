Yarın kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz 2016'da, halk demokrasiye sahip çıktı, FETÖ’nün hain kalkışması milletin kararlı duruşuyla engellendi. Yarın, bu tarihi direnişin yıldönümünde şehitler dualarla anılacak. Resmi tatil kapsamında çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında hizmet durumu merak konusu olurken, özellikle vatandaşların gündeminde "15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu" sorusu öne çıkıyor.

15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz 2025 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeyecek. Resmi tatil nedeniyle hem kamuya bağlı kurumlar hem de özel sektöre ait büyük kargo şirketlerinin şubelerinde dağıtım ve teslimat işlemleri duracak, PTT Kargo da bu kapsamda yer alacak.