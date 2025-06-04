Yarın okul var mı, okullar tatil mi? Arife günü okullar açık mı? Arefe günü (perşembe) tatil mi?
Yarın arefe günü ve hem öğrencilerim hem de velilerin kafalarında bazı soru işaretleri var. Arife günleri yarım gün resmi tatil olduğu için binlerce kişi okul olup olmadığını sorguluyor. Tekrar tekrar gelen soru ise "Yarın okul var mı, okullar tatil mi" şeklinde... İşte detaylar...
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na sadece saatler kaldı. Milyonlar 6 Haziran Cuma günü kurban ibadetini yerine getirecek. Türkiye'de 4 buçuk gün resmi tatil olacak ve arefe günü için özellikle öğrenciler ve veliler okul durumunu merak ediyor. En çok iletilen soru ise: Yarın okul var mı?
Yarın okullar tatil mi?
Arefe günü, resmi takvime göre yarım gün tatil kapsamındadır. Bu durum öğrenciler için de geçerlidir. Öğrenciler arefe sabahı derslerine katılır, öğle saatlerinden itibaren ise bayram tatiline başlarlar.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
2025 Kurban Bayramı Takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi