Yarın okul var mı, okullar tatil mi? Arife günü okullar açık mı? Arefe günü (perşembe) tatil mi?

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na sadece saatler kaldı. Milyonlar 6 Haziran Cuma günü kurban ibadetini yerine getirecek. Türkiye'de 4 buçuk gün resmi tatil olacak ve arefe günü için özellikle öğrenciler ve veliler okul durumunu merak ediyor. En çok iletilen soru ise: Yarın okul var mı?

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