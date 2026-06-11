Yarın okullar tatil mi? 12 Haziran cuma okul var mı?
13 Haziran'da yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi LGS'ye girecek. Cumartesi yapılacak sınav öncesi okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Yarın okullar tatil mi" şeklinde...
12 Haziran cuma okul var mı? Hem öğrenciler hem de veliler bu soruya cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin açıklamalar yaparken on binler detaylara ulaşmaya çalışıyor.
Yarın okullar tatil mi?
LGS sınavı öncesi okullarda yapılacak hazırlık nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okullar tatil olacak. Öğretmenler de bir gün idari izinli sayılacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konu hakkında yaptığı açıklamada ""Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük" dedi.